Die Austria will gegen den Stadtrivalen SAK endlich auch zu Hause gewinnen. Doch bei den Gästen ist ein Erfolgsgarant am Ruder.

Im Stadtderby zwischen der Austria und dem SAK stehen sich am Samstag der Tabellenzweite und der Vorletzte der Regionalliga Salzburg gegenüber. Einen klaren Favoriten gibt es dennoch nicht. Denn die violetten Gastgeber beklagen zahlreiche Ausfälle und haben zuletzt in Bischofshofen und Grödig zu null verloren. Zudem holten die Austrianer in den fünf Heimspielen gegen den Nonntaler Stadtrivalen seit der Neugründung nur einen einzigen Punkt."Auf diese Statistiken gebe ich nichts. Aber den Heimsieg haben wir uns fest vorgenommen, um Zweiter zu ...