Die Pongauer Lokalrivalen trennten sich am Samstag mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. Vor allem für die Gäste aus St. Johann ist das ein Teilerfolg nach drei Niederlagen in Serie in der Regionalliga Salzburg. Zudem besiegte Seekirchen Anif mit 2:1.

Während in dieser Runde der Regionalliga Salzburg gleich drei der fünf Spiele im Zusammenhang mit dem Coronavirus-Cluster in der Red-Bull-Akademie abgesagt werden mussten, hielten vier Teams am Samstag die Stellung. Seekirchen schlug Anif dank Treffern von Alexander Reiter und Fabian Neumayr mit 2:1. Keinen Sieger gab es zeitgleich im Pongau-Derby zwischen Bischofshofen und St. Johann.

Bischofshofner Joker traf zum Ausgleich

In Bischofshofen waren dabei anfangs die Nachzügler aus St. Johann am Drücker. Manuel Waltl brachte die Gäste in der zwölften Minute per Strafstoß in Führung. St. Johanns Kapitän und Sebastian Oberkofler ließen danach aber gute Chancen aus, um auf 2:0 zu stellen. Das rächte sich, weil die Hausherren in der Halbzeit reagierten und Simon Krizak sowie Armin Mahovic einwechselten. "Dann waren wir besser und haben verdient ausgeglichen", erklärte Bischofshofens Trainer Adonis Spica. In der 56. Minute traf Krizak nach einer Hereingabe von der linken Seite zum 1:1.

St. Johann nach Coronapause mit positiver Derbybilanz

Nach dem Ausgleichstreffer entwickelte sich ein offenes Spiel. Wirklich zwingend wurde keiner der beiden Lokalrivalen mehr. "Das Unentschieden passt am Ende", sagte nach dem Schlusspfiff St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge stellt der Punkt den Tabellenvorletzten auch zufrieden. "Wir haben diese Serie einmal beendet. Wichtig ist zudem, dass wir nach dem Sieg im Hinspiel heuer bislang eine positive Bilanz im Derby haben."