Georg Hauthaler ist der neue Trainer von Anif. Die erste Bewährungsprobe in der Regionalliga Salzburg heißt Grödig. Dass der Lokalrivale Tabellenletzter ist, will er ausblenden.

Ein besseres Spiel zum Einstand in der Regionalliga Salzburg hätte sich Anifs neuer Trainer Georg Hauthaler nicht wünschen können: Am Mittwoch, 17.30 Uhr, ist Grödig zu Gast. Zwar bestimmt das Duell der Lokalrivalen, die nicht optimal in die neue Saison gestartet sind und zuletzt im ÖFB-Cup ausschieden, heuer wohl nicht das Titelrennen. "Aber dieses Derby ist immer ein Spitzenspiel. Da geht es immer um etwas - unabhängig von der Tabellensituation", erklärt Hauthaler.

Der 39-Jährige, der am Montag das ...