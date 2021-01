Regionalliga Salzburg: Neuer Torjäger für Saalfelden

Nach vielen Abgängen kann der Fußball-Regionalligist Saalfelden nun einen Neuzugang präsentieren.

Auf der Suche nach einem neuen Goalgetter ist Saalfelden in der Türkei fündig geworden. Volkan Akyildiz, der zuletzt in der vierten türkischen Liga unter Vertrag stand und in der Saison 2017/18 34 Tore für die Altach Amateure erzielte, hat sich mit den Pinzgauern auf einen Eineinhalb-Jahres-Vertrag geeinigt. In den nächsten Tagen soll die Vereinbarung unterschrieben werden. Neben Altach war der 25-jährige Stürmer, der in Vorarlberg geboren wurde, in Österreich auch noch für Austria Klagenfurt, Wiener Neustadt und Hohenems aktiv. Nach ...