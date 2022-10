Regionalliga Salzburg: Nur ein Jubilar hatte Grund zum Feiern

Josef Klingler und Norbert Bauer sind aus dem Unterhaus-Fußball nicht wegzudenken. Am Dienstag feiern beide einen runden Geburtstag.

Seit 2006 steht der Unternehmer Josef Klingler dem TSV St. Johann als Obmann vor. Unter seiner Führung schafften die Pongauer den Sprung von der 2. Landesliga Süd in die Regionalliga, wo St. Johann seit 14 Jahren Dauergast ist. "Ich bin sehr stolz, dass wir eine so lange Zeit durchgehend in der dritten Liga spielen. Auch wenn wir derzeit wegen Verletzungsproblemen eine schwere Phase durchmachen, bin ich überzeugt, dass wir noch den Sprung in die Westliga schaffen können", erklärte Klingler nach ...