Regionalliga Salzburg: Nur Seekirchen erhöht den Druck auf das Spitzenduo

Während Saalfeldens Heimserie riss, bleiben die Flachgauer Bischofshofen und Austria Salzburg auf den Fersen. St. Johann schlägt junge Grödiger.

Seekirchen lässt im Kampf um die beiden Westligatickets nicht locker. Ehe Spitzenreiter Bischofshofen (in Grünau) und Verfolger Austria Salzburg (in Kuchl) am Samstag schwierige Auswärtsspiele bestreiten, hat sich der Tabellendritte der Regionalliga Salzburg am Freitag mit einem 3:1-Heimerfolg über Hallein angenähert. "23 Punkte nach elf Spielen - das hätte ich vor der Saison sofort unterschrieben", sagt Trainer Mario Lapkalo. Sein Team dominierte den Aufsteiger, der vor allem vor Michael Aigners zweitem Treffer zum Endstand patzte, dank starken Pressings. "Das Manko ...