Saalfelden erhöht Druck auf Austria Salzburg - Antrag für Regionalliga mit Oberösterreich eingebracht

Die Pinzgauer steigerten sich gegen Hallein nach der Pause und verbesserten sich mit dem 4:0-Heimsieg auf den zweiten Platz der Regionalliga Salzburg.

Saalfelden wahrt die Chance auf den vorzeitigen Einzug in die Westliga. Die Pinzgauer setzten sich am Freitagabend im Heimspiel gegen Schlusslicht Hallein mit 4:0 durch. "Dass wir nach der Pause geradliniger gespielt haben, hat sich schnell bezahlt gemacht", sagt Trainer Markus Fürstaller, dessen Team dank der besseren Tordifferenz vor Austria Salzburg auf dem zweiten Rang der Regionalliga Salzburg liegt. Die Maxglaner wollen am Sonntag in ihrem vorletzten Spiel mit einem Heimsieg gegen Grödig kontern.

Bischofshofen fehlt noch ein Punkt

Fixieren kann die Teilnahme am Kräftemessen mit Tirol und Vorarlberg Spitzenreiter Bischofshofen, der zuletzt Rapid Wien als Partner gewann . Gelingt in Kuchl zumindest ein Punkt, zählen die Pongauer zu den Top Zwei. Während Grünau (am Sonntag gegen den SAK) seinen Platz im oberen Play-off bereits fix hat, brauchen Seekirchen (in Anif) und St. Johann (gegen Golling) noch dringend Punkte.

Antrag für Regionalliga mit Oberösterreich eingebracht

Keine neuen Erkenntnisse über die Zukunft der Regionalligen brachte am Freitag die ÖFB-Präsidiumssitzung in Linz. Oberösterreich beantragte, mit Salzburg eine dritte Liga zu bilden. Nun müssen alle Landesverbände über die Zukunft der dritten Leistungsstufe nachdenken und die Vereine befragen.