Mit einem 3:0 bei Aufsteiger Austria Salzburg feierte der FC Pinzgau Saalfelden den sechsten Saisonsieg in der Regionalliga Salzburg. Damit steht das Team von Startrainer Christian Ziege nach der Hinrunde auf dem zweiten Tabellenplatz.

Nach neun absolvierten Runden in der Regionalliga Salzburg ist die Mannschaft von Startrainer Christian Ziege endlich dort, wo man auch am Ende der Herbstsaison stehen will. Durch einen verdienten 3:0-Auswärtssieg bei Aufsteiger Austria Salzburg verdrängten die Pinzgauer Seekirchen von Tabellenrang zwei. Bleibt man auch nach der Rückrunde unter den besten beiden Teams in Salzburg, wäre der einstige Abstiegskandidat zur Teilnahme am überregionalen Play-off im Frühjahr berechtigt. "Nach dem Sieg heute sind wir da, wo wir hinwollen. Bis zur Winterpause geht es nur darum, unter den ersten beiden Mannschaften in der Tabelle zu sein", weiß Saalfeldens Sektionsleiter Hannes Rottenspacher.

Der Sieg gegen die Austria, die bereits die fünfte Liga-Niederlage in Folge hinnehmen musste, war vor allem aufgrund der Leistung in der zweiten Halbzeit verdient. "Beide Mannschaften haben sich zu Beginn des Spiels schwer getan, weil die Platzverhältnisse katastrophal waren", erklärt Rottenspacher, dessen Mannschaft kurz vor dem Halbzeitpfiff in Führung ging. Nach einer Ecke der Heimmannschaft vollendete Andrew Brody im Konter zum 1:0. "Da hat es sich ausgezahlt, dass wir bei Standardsituationen immer drei Spieler vorne lassen." In der zweiten Halbzeit zeigten die Gäste ihre ganze Klasse und erzielten nach jeweils schönen Kombinationen zwei weitere Tore. "Wir sind sehr gut Form und die Stimmung im ganzen Verein ist super", freut sich Rottenspacher.