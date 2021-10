Grödig feierte souveränen 4:1-Heimsieg über Bischofshofen. Hödl traf spät zum 1:0-Sieg der Austria gegen Kuchl.

Der Heimvorteil war am Samstag in der Regionalliga Salzburg Trumpf. Saalfelden, Grödig und die Austria waren auf eigenem Platz nicht zu bezwingen. Am meisten Tore fielen beim 7:0-Erfolg des FC Pinzgau über Anif. Die Fans der Austria mussten hingegen bis kurz vor Schluss auf den einzigen Treffer warten. Marco Hödl erzielte gegen Kuchl erst in der 88. Minute das Goldtor.

In Saalfelden war die Partie früh entschieden. Christopher Fürstaller, Joao Pedro und Jonas Schwaighofer stellten mit drei Treffern binnen knapp zehn Minuten die Weichen auf Sieg. Schwaighofer und Tamas Tandari erhöhten kurz vor der Pause sogar auf 5:0. In der zweiten Hälfte gingen es die Gastgeber etwas ruhiger an. Pedro machte noch seinen zweiten Treffer, Felix Adjei setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 7:0-Sieg.

Saalfelden-Coach Christian Ziege war mit der Leistung seiner Mannschaft natürlich zufrieden. "Wir haben von Anfang an sehr mutig agiert und sind gut in die Umschaltsituation gekommen. Mich freut es, dass sich unsere Mannschaft heute belohnen und einen klaren Sieg einfahren konnte", erklärte der Deutsche. "Sieben Tore passieren einem Team nicht jeden Tag. Von dem her gibt uns das für die nächsten Spiele noch einmal eine ordentliche Portion an Selbstvertrauen."

Grödig gab durch einen 4:1-Heimsieg über Bischofshofen die Rote Laterne ab. Nach Treffern von Ousainou Surr (2) und Robert Völkl fing sich die Truppe von Heimo Pfeifenberger zwar kurz vor der Pause noch ein Gegentor ein. In der zweiten Hälfte hielt die Grödiger Defensive jedoch dicht und Danijel Vucanovic fixierte den Endstand.

Kuchl konnte das Match gegen Austria Salzburg lange offen halten, auch wenn die Gastgeber die besseren Chancen hatten. Kurz vor Schluss leisteten sich die Tennengauer aber bei einem kurz abgespielten Austria-Freistoß einen Moment der Unaufmerksamkeit. Das nützte Marco Hödl eiskalt zum Goldtreffer.