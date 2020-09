Regionalliga Salzburg: Saalfelden kommt nicht auf Touren

Nach zuletzt einem Punkt aus drei Spielen versinkt der Titelfavorit im Regionalliga-Mittelfeld und droht das Saisonziel zu verpassen.

Nach der Pleite in Seekirchen (1:2) und dem mageren Unentschieden gegen Bischofshofen (2:2) wollte Saalfelden am Dienstag beim SAK die Trendumkehr schaffen. Trotz zweimaliger Führung standen die Pinzgauer nach 98 Minuten aber wieder mit leeren Händen da. Für Saalfelden-Trainer Christian Ziege war die 2:3-Niederlage in Nonntal schnell analysiert: "Wir bekommen billige Gegentore und nutzen unsere Chancen nicht. Daran müssen wir arbeiten."

Der Trainer und die Spieler üben sich auch nach der dritten sieglosen Partie in Serie in Durchhalteparolen. ...