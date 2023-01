Regionalliga Salzburg: SAK sucht eine neue Nummer eins - "Schlechteste Ausgangsposition"

Beim ältesten Fußballverein Salzburgs hat es in den vergangenen Jahren sicher schon rosiger ausgesehen als in dieser Winterpause: Mit Julian Feiser und Rinor Hulaj verlieren die Blau-Gelben zwei Leistungsträger, zudem verlässt mit Paul Mayerhofer der Stammgoalie den Club. Ersatz ist derzeit nicht in Sicht.

SN/krugfoto/Krug Daniel jun. SAK-Trainer Roman Wallner hofft auf Winterneuzugänge.

"Leider geht Paul Mayerhofer aus beruflichen Gründen nach Wien und steht uns im Frühjahr nicht mehr zur Verfügung", erklärt SAK-Trainer Roman Wallner den Abgang seiner Nummer eins. Mit Ammar Hasanovic, der den Regionalliga-Mitte-Verein Hertha Wels im Winter verlässt, und dem Ex-Adneter Domonkos Kecskes trainierten vergangene Woche zwei junge Torhüter mit. "Beide haben einen guten Eindruck hinterlassen. Kecskes sehe ich aber noch nicht als Stammgoalie in der Regionalliga, Hasanovic hat noch andere Angebote", sagt Wallner. Sollte im Winter kein Tormann verpflichtet werden, dann vertraut der SAK in der Rückrunde Nino Lesjak, der im Sommer vom WAC nach Salzburg zurückgekehrt ist und sich nun in der dritthöchsten Liga durchsetzen will. Vier Punkte Rückstand Der aktuelle Tabellen-Zehnte der Regionalliga Salzburg ist aber nicht nur auf der Suche nach einem neuen Tormann, sondern will auch noch den einen oder anderen Feldspieler verpflichten. "Mit Julian Feiser und Rinor Hulaj haben uns zwei Kicker verlassen, wir würden diese Abgänge natürlich gerne kompensieren. Bisher hat sich aber noch nichts getan", sagt Wallner, der das Ticket für die Westliga 2023/24, trotz schwacher Herbstsaison, noch nicht aus den Augen verloren hat. "Wir haben noch vier Spiele Zeit, um die vier Punkte Rückstand für das obere Play-off aufzuholen. Wenn uns das gelingt, dann ist alles möglich. Aber ich bin mir bewusst, dass wir die schlechteste Ausgangsposition haben." (Alle Transfers auf einen Blick)