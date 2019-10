Die Nonntaler feierten gegen den Ex-Bundesligisten den 13. Sieg in Folge in der Regionalliga Salzburg und qualifizierten sich bereits vier Runden vor Schluss für das überregionale Play-off im Frühjahr.

In der 14. Runde der Regionalliga Salzburg bekam es Tabellenführer SAK auswärts mit dem SV Grödig zu tun. Wie schon des Öfteren in dieser Saison lief die Mannschaft von Trainer Andreas Fötschl zunächst einem Rückstand hinterher. Ex-SAK-Kicker Stefan Federer, der die Nonntaler im Sommer in Richtung Grödig verließ, brachte den Ex-Bundesligisten früh in der Begegnung per direkt verwandeltem Freistoß 1:0 in Führung. "Für uns ist es nicht mehr ungewöhnlich, dass wir in Rückstand geraten. Aber ich kenne die Qualität meiner Spieler, deshalb bleiben wir auf der Bank und auch auf dem Platz immer ruhig", erklärt Fötschl. Auch für den jetzigen SAK-Trainer ging es gegen seinen ehemaligen Verein. Der SAK zeigte sich als das aktivere Team, zwingende Chancen aber eher Mangelware.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang dem Tabellenführer der verdiente Ausgleich. Neuzugang Daniel Raischl nickte nach einem Eckball per Kopf zum 1:1 ein.

In der zweiten Halbzeit waren erst wenige Minuten gespielt, als es ein weiteres Mal im Kasten der Heimmannschaft klingelte. Josef Weberbauer brachte den SAK nach einer schönen Kombination 2:1 in Führung. Joker Julian Feiser, der bereits nach einer guten halben Stunde für den angeschlagenen Marco Oberst eingewechselt wurde, fixierte nach uneigennütziger Vorarbeit von Goalgetter Mersudin Jukic das Endergebnis von 3:1. "Ich habe der Mannschaft gesagt, dass sie mit viel Tempo spielen muss. Damit ist Grödig nicht zurechtgekommen."

Play-off-Platz erobert

Mit dem 13. Sieg in Folge baute der SAK seine Siegesserie weiter aus und löste darüber hinaus vier Runden vor Ende der Herbstsaison das Ticket für das überregionale Play-off der besten Mannschaft aus Vorarlberg, Tirol und Salzburg im Frühjahr. "Vor dem Spiel haben wir dieses Szenario nicht zum Thema gemacht, aber jetzt sind alle erleichtert, dass wir es so souverän geschafft haben", freut sich Fötschl.