Regionalliga Salzburg: Seekirchen trotzt der Austria ein Remis ab

Die Elf von Trainer Mario Lapkalo kämpfte sich nach 1:2-Rückstand zurück und rettete das 2:2 in Unterzahl über die Zeit. Grünau schlug Hallein.

Seit 2014 wartet Austria Salzburg auf einen Auswärtssieg in Seekirchen. Und das Warten geht weiter. Die Violetten kamen am Freitag in der Regionalliga Salzburg nicht über ein 2:2 bei den Flachgauern hinaus. Austria-Trainer Christian Schaider bilanzierte trotz des Punktverlusts positiv: "Wir sind weiterhin ungeschlagen und bleiben auch nach diesem Wochenende Tabellenführer. In Seekirchen werden noch einige Favoriten fallen."

Der Underdog ging durch Felix Eliasch, der nach einem Eckball traf (27.), vor rund 600 Zuschauern sogar in Führung. Doch ...