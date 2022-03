Regionalliga Salzburg: Seekirchen übernimmt Tabellenführung - SAK bremst Kuchl

Die Flachgauer setzten sich in Grödig auch dank eines bitteren Eigentors der Hausherren durch und ziehen in der Tabelle an Kuchl vorbei. Die Buck-Elf rettet spät einen Punkt beim Schlusslicht SAK.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Fabian Büchele (r.) feierte mit Seekirchen einen 3:1-Sieg in Grödig.

Nur zwei Spiele konnten zum Auftakt der Frühjahrssaison in der Regionalliga Salzburg am Samstag stattfinden. Nur Seekirchen hat drei Punkte erobert. Die Mannschaft von Chefcoach Mario Lapkalo gewann in Grödig 3:1. "Ein verdienter Sieg, den wir gern mitnehmen. Es ist schön, gleich voll angeschrieben zu haben", sagte Seekirchens Trainer. Grödig startet mit einem Eigentor Seine Mannschaft war früh in Führung gegangen - unter Mithilfe der Grödiger. Im Spielaufbau landete ein Rückpass von Miodrag Pivas im eigenen Tor (8. Minute). Mit einer Standardsituation erhöhten die Gäste in Minute 33 auf 2:0. Fabian Büchele bediente nach einem Freistoß Olugbemiga Ogunlade, der aus der Drehung traf. Patrick Schober verkürzte kurz nach dem Seitenwechsel, doch Aaron Volkert entschied das Duell per Elfmeter (81.). Kuchl gleicht spät aus Die Kuchler, die nach dem Herbst bzw. der Punkteteilung mit Saalfelden die meisten Punkte ins Frühjahr mitgenommen haben, haben den Auftaktsieg verpasst. Beim Tabellenletzten SAK liefen die Tennengauer lange einem Rückstand nach. Denn Petrit Nika hatte bereits in der 11. Minute nach einem Konter getroffen. Einen zweiten groben Fehler der Gäste bestraften die Nonntaler nicht. Das rächte sich erst kurz vor Schluss. Der eingewechselte Moritz Resch erzielte das 1:1 (85.). "Ein schwieriges erstes Spiel. Wir waren nicht zwingen genug. Aber der SAK hat auch eine gute Mannschaft", sagt Kuchls neuer Cheftrainer Philip Buck.