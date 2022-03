Seekirchens Schüsse saßen auch gegen Anif

Effektive Lapkalo-Elf verteidigte mit Derbyerfolg über Anif die Spitzenposition in der Regionalliga Salzburg. Verfolger Saalfelden rettete in Grödig einen Punkt. Das Kellerduell ging an den SAK.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Jonas Vorderegger (links) erzielte Seekirchens Führungstor.

Seekirchen hat vor dem Frühjahr in der Regionalliga Salzburg klare Ansagen gemacht und lässt nun auch Taten folgen. Mit einem 2:0-Erfolg über Anif verteidigten die Flachgauer am Freitagabend den ersten Tabellenplatz, der das anvisierte ÖFB-Cup-Ticket bescheren würde. "Wir sind super gestartet, aber die Saison ist noch lang", betonte Trainer Mario Lapkalo. Ein verdeckter Schuss von Jonas Vorderegger zehn Minuten vor und Aaron Volkerts Heber zehn Minuten nach der Pause sicherten den zweiten Sieg im Frühjahr. "Gegen Seekirchen zu spielen, ist schwierig. Sie kämpfen stark und nutzen ihre Chancen", sagte Anifs Trainer Bernhard Kletzl, der eine verdiente Niederlage sah. Lapkalo widersprach nicht: "Wir haben defensiv nichts zugelassen." Während Kuchl erst am Sonntag (15 Uhr) gegen Bischofshofen nachziehen kann, musste sich der Tabellenzweite Saalfelden in Grödig mit einem 1:1 begnügen. Den Punkt sicherte Tamas Tandari in der Schlussviertelstunde per Strafstoß. Zuvor hatten lange die Gastgeber den Ton angegeben. Doch nach Robert Völkls Elfmetertreffer vergaben die Grödiger einige Chancen auf das 2:0. Das rächte sich, als Saalfelden nach der Pause zulegte. "Die Leistung war sehr gut, das Ergebnis ist unglücklich", sagte Grödigs Coach Thomas Schnöll. Sein Pinzgauer Gegenüber Christian Ziege erklärte: "Man kann nur erfolgreich sein, wenn man alle wichtigen Tugenden geschlossen auf den Platz bringt." Grünau tat sich bei seinem Frühjahrsauftakt nach der coronabedingten Absage vor einer Woche schwer, im Heimmatch gegen den SAK ins Spiel zu finden. Aber auch die Gäste blieben in der ersten Hälfte weitgehend harmlos. Die erste Großchance hatte nach der Pause Grünau. Philip Kanzler schoss jedoch aus kurzer Distanz übers Tor. Besser machte es auf der Gegenseite Julian Fally, der nach einem Eckball per Kopf zum 1:0 traf. Damit war Grünaus Gegenwehr gebrochen. Petrit Nika fixierte mit einem Weitschuss ins Kreuzeck den 2:0-Sieg für den SAK.