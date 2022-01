Regionalliga Salzburg: Seekirchens Talente starten durch

Der Nachwuchs des Regionalligisten ist die Nummer zwei hinter Red Bull.

Während viele Konkurrenten in der Fußball-Regionalliga Jahr für Jahr viel Geld für namhafte Spieler ausgeben, verfolgt Seekirchen seit Längerem ein komplett anderes Konzept. Die Wallerseer verzichten auf teure Neuzugänge, investieren dagegen in die eigenen Nachwuchsabteilung und forcieren damit die eigenen Talente. "In den jüngeren Altersstufen waren wir schon immer gut aufgestellt. Wir hatten, wie viele andere Clubs, Probleme ab der U14. Vor drei Jahren haben wir angefangen auch für die älteren Talente die Bedingungen zu verbessern", betont Seekirchen-Obmann Toni Feldinger, der unter anderem den Ex-Salzburgprofi Markus Scharrer, der seinen Vertrag am Wochenende um zwei Jahre verlängert hat, in die Nachwuchsabteilung holte.

Und das Ergebnis nach drei Jahren kann sich sehen lassen: Seekirchen ist in den Altersstufen U16 und U18 hinter Red Bull Salzburg die Nummer zwei in Salzburg. In Testspielen fordern die Flachgauer auch regelmäßig Teams der Proficlubs: Am Sonntag wurde die U16 des Zweitligisten GAK mit einer 1:4-Pleite im Gepäck zurück in die Steiermark geschickt. "Wir sind mit unserer Entwicklung hochzufrieden. Die Trainer und unsere Nachwuchsleiter Thomas Rieger und Kevin Kurz machen eine überragende Arbeit", freut sich Feldinger, der ein ehrgeiziges Ziel verfolgt: "Wir wollen jedes Jahr fünf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs für unsere beiden Kampfmannschaften herausbringen."

Mit den Youngsters Felix Hager und Christopher Gritsch schafften im Winter die ersten Kicker aus dem "Talenteprogramm" den Sprung in die Regionalliga-Truppe. Finanziert wird das Projekt nicht nur vom Verein, sondern auch von den Eltern. "Rund 100 Euro pro Monat müssen die Eltern bezahlen. Der Club könnte sich den finanziellen Mehraufwand allein nicht leisten", erklärt Feldinger.