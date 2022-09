Regionalliga Salzburg: Seekirchens Zauberfuß eröffnete Torreigen

Aaron Volkert führte den Flachgauer Spitzenreiter zum 4:0-Erfolg über St. Johann. Auch Bischofshofen setzt seinen Erfolgslauf fort.

Seekirchen und Bischofshofen sind in der Regionalliga Salzburg weiter nicht zu stoppen. Während die Flachgauer am Freitagabend mit einem souveränen 4:0-Heimerfolg über St. Johann auf den ersten Platz kletterten und damit seit sieben Runden ungeschlagen sind, taten sich die zweitplatzierten Pongauer beim 3:2-Sieg gegen Grödig schwer. "Wir haben uns gegen eine sehr junge Mannschaft wirklich geplagt. Aber am Ende zählen nur die drei Punkte", erklärt BSK-Coach Andreas Fötschl, der kurz vor Spielbeginn Torjäger Viktor Drocic wegen eines gesundheitlichen Problems aus ...