Regionalliga Salzburg: St. Johann verdient Note eins

Die Herbstsaison in der Regionalliga Salzburg ist seit Samstag Geschichte. Die "Salzburger Nachrichten" haben für die Leistungen der zehn Vereine Noten verteilt.

St. Johann krönte eine starke Herbstsaison mit dem Titel in der Regionalliga Salzburg. Während auch die Austria, die sich wie St. Johann für die Westliga qualifizieren konnte, und Kuchl positiv bilanzieren können, enttäuschte neben dem SAK auch Bischofshofen. St. Johann: Die Pongauer haben sich im Sommer zwar sehr gut verstärkt, trotzdem kommt der Meistertitel überraschend. Die Lottermoser-Elf zeigte sich aber ab Runde eins in Topform und ließ sich auch von einer Schwächephase nicht aus der Ruhe bringen. In dieser Form ...