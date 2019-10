Die Maxglaner fertigten Schlusslicht Bischofshofen klar 7:0 ab. Austria-Trainer Christian Schaider ließ seine Mannschaft dabei wieder in der 3-5-2-Formation agieren.

Nach der 0:1-Niederlage gegen Kuchl haderte Aufsteiger Austria Salzburg noch mit der eigenen Chancenverwertung. Gegen Tabellenschlusslicht Bischofshofen machte es die Mannschaft von Trainer Christian Schaider nun deutlich besser. In der 13. Runde der Regionalliga Salzburg feierten die Maxglaner gegen die Pongauer Gäste einen hochverdienten 7:0-Erfolg. Schaider ließ seine Mannen dabei erstmals seit der Heimniederlage gegen Wals-Grünau wieder im 3-5-2-System auflaufen. "Wir wollten offensiv mit zwei Stürmern in die Begegnung gehen und über Flanken gefährlich werden. Das hat gut funktioniert", begründet der Austria-Coach seine Entscheidung.

Die Austria ging bereits nach wenigen Minuten durch den ersten Eckball in der Partie in Führung. Hannes Endletzberger beförderte den Ball ins Tor. Nach nicht einmal 20 Minuten war das Spiel bereits entschieden. Die Offensivakteure Andrej Lazarevic und Marco Hödl erhöhten auf 3:0 für die Hausherren. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause.

Die Austria dominierte auch in der zweiten Halbzeit die Partie nach Belieben und legte noch vier weitere Treffer zum 7:0-Endstand nach. Joker und Doppeltorschütze Lucas Purkrabek, abermals Hödl sowie Lukas Paulik zeigten sich für die weiteren Tore verantwortlich. "Bischofshofen war nicht so schlecht, wie es nach diesem Ergebnis den Anschein hat. Wir waren von Anfang an präsent, der Sieg war für die Mannschaft ein Brustlöser", freut sich Schaider.