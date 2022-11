Regionalliga Salzburg: Team der Herbstsaison

Im Team der Herbstsaison stehen drei Spieler von Bischofshofen.

Elf Spieler stachen in der Herbstsaison der Regionalliga Salzburg heraus und stehen aus diesem Grund im "Team der Herbstsaison".Kilian Schröcker: Spielte einen überragenden Herbst und hat großen Anteil daran, dass Saalfelden die beste Defensive stellt.Elias Kircher: Der Bischofshofen-Routinier glänzte nicht nur in der Defensive, sondern legte auch einige Treffer auf.Mathias Hausberger: In der Austria-Defensive der Fels in der Brandung und in der Offensive per Kopf (fünf Saisontore) auch schwer zu stoppen.Branko Ojdanic: Der Innenverteidiger überzeugte mit konstant starken Leistungen und ...