Regionalliga Salzburg: Trainer Andreas Fötschl vor Abgang in Bischofshofen?

Obwohl es sportlich für die Pongauer derzeit wie am Schnürchen läuft, dürfte ihnen im Sommer der Erfolgstrainer abhanden kommen.

Vor rund eineinhalb Jahren unterschrieb Andreas Fötschl einen Fünf-Jahres-Vertrag beim Fußball-Regionalligisten Bischofshofen. Dass die Ehe zwischen einem der besten Trainer im Salzburger Unterhaus und BSK-Macher Patrick Reiter so lange halten würde, wurde von vielen Konkurrenten bereits damals bezweifelt. Im Sommer wird es nun wohl zur Trennung kommen: Laut SN-Informationen soll Fötschl den Vorstand der Pongauer um eine Vertragsauflösung gebeten haben. "Andreas Fötschl ist aktuell in Bischofshofen unter Vertrag, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ob er nächste Saison noch bei uns ist, wird man sehen. Im Fußball kann es oft schnell gehen", will sich Reiter zum Trainerthema nicht eindeutig äußern.

BSK-Macher Patrick Reiter hält sich bedeckt

Ein Indiz, dass sich auf der Trainerposition beim BSK im Sommer etwas tun wird, sind die Aktivitäten des Sportlichen Leiters Mario Helmlinger. Der Schweizer hat in den vergangenen Wochen bereits mehrere Trainer kontaktiert. "Das stimmt. Es heißt aber nicht, dass wir in der Kampfmannschaft einen neuen Coach brauchen. Wir sondieren den Markt laufend", sagt Reiter. An Angeboten dürfte es Fötschl wohl nicht mangeln: Der Salzburg-Ligist Puch ist auf Trainersuche und auch beim Regionalligisten Grünau könnte es im Sommer auf dieser Position Bewegung geben. Beide Vereine schätzen die Qualitäten von Fötschl, der sich am Sonntag zu seiner Zukunft nicht äußern wollte.

Sportlich läuft es in der Westliga gut

Sportlich kann Bischofshofen mit der Entwicklung in den vergangenen Wochen sehr zufrieden sein. Eine Woche nach dem überraschenden Sieg gegen den Titelfavoriten Bregenz feierten die Pongauer einen 3:2-Erfolg in Reichenau. "Die Kampfmannschaft entwickelt sich sehr gut. Mit den Ergebnissen und den Leistungen können wir derzeit zufrieden sein", betont Reiter, der sich von der aktuellen Form aber nicht blenden lassen will. "Wir haben trotzdem noch viel Arbeit vor uns. Es ist eine gute Momentaufnahme, aber auch nicht mehr."

Mit acht Punkten rangiert Bischofshofen auf Platz vier, auf die Topteams fehlen nur zwei Zähler. Am kommenden Wochenende steht das Rückspiel gegen Reichenau auf dem Programm.