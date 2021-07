Die Pläne des neuen Sportzentrums in Bischofshofen befeuern die Ambitionen des Regionalligisten. BSK-Boss Patrick Reiter visiert die 2. Liga an, doch Profifußball wird im Pongau nicht möglich sein.

Den Aufstieg als Ziel definiert hat in dieser Saison der Regionalliga Salzburg kein Verein. Sportlich liegt es für Austria Salzburg zwar im Bereich des Möglichen, doch die Infrastruktur lässt eine Rückkehr der Violetten in den Profifußball zumindest vorerst noch nicht zu. Visionen dahingehend sind in Saalfelden immer wieder Thema - und nun auch in Bischofshofen.

Dass die Stadtgemeinde im Ortsteil Lackenhof auf zwei Hektar ein neues Sportzentrum errichtet, befeuert die Ambitionen des Sportclubs. "Das eröffnet uns sportlich völlig ...