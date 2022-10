Regionalliga Salzburg: Trio nimmt Hürden auch im zweiten Anlauf

Bischofshofen erkämpft Sieg beim SAK. Seekirchen und Grünau bleiben mit klaren Erfolgen auf den Fersen. Grödig-Trainer Thomas Schnöll hadert.

Bischofshofen schlägt den SAK, Seekirchen gewinnt gegen Grödig und Grünau bezwingt St. Johann. Was Mitte August nach dem Hinspiel galt, wurde am Freitag im zweiten Saisonduell der Regionalligisten bestätigt. Die drei Sieger sind damit vorerst die ersten Verfolger der Austria, die am Samstag beim erstarkten Saalfelden gastiert. Dann kommt es auch zum Aufsteigerderby zwischen Golling und Hallein. Und Thomas Hofer trifft mit seinen Kuchlern auf Ex-Club Anif.

Bischofshofen gewinnt beim SAK

Eine erfolgreiche Rückkehr an die ...