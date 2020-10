Kuchl und Bischofshofen legten im Aufstiegsrennen am Freitag mit Siegen vor. Die Austria muss kontern. Es wäre der erste Heimsieg im Stadtderby.

Kuchl nähert sich mit großen Schritten der Westliga. Der Spitzenreiter der Regionalliga Salzburg setzte sich am Freitag auch in St. Johann durch - der fünfte Sieg in Serie. "Das war aber kein gutes Spiel", sagte Sportchef Christian Seidl nach dem 2:1-Erfolg. Das kampfbetonte Duell entschied der anfangs geschonte Joker Matthias Seidl, der in der Schlussphase zum Sieg traf. "Er hat den nötigen Schwung gebracht", erklärte Vater Christian.

Bischofshofen verbesserte sich auf den ...