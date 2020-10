Der "Fan owned Club" will das Aufstiegsprojekt der Pinzgauer langfristig unterstützen, auch wenn die Ziele in dieser Saison in der Regionalliga Salzburg verpasst werden sollten. Die Aufgaben zwischen den US-Amerikanern und den österreichischen Vorstandsmitgliedern sollen klarer verteilt werden.

Saalfelden hat sich in der Regionalliga Salzburg heuer noch nicht wie ein Aufstiegskandidat präsentiert. Nach sechs Niederlagen in zwölf Spielen sind die Chancen auf den Einzug in die Westliga gering. Zudem wurde der US-amerikanische Geschäftsführer Mark Ciociola abgesetzt. Doch das ambitionierte Projekt soll damit nicht beendet sein. Denn sollte der Aufstieg in die 2. Liga in dieser Saison nicht gelingen, wollen die Pinzgauer im nächsten Jahr einen neuen Anlauf nehmen, bekräftigten die Vereinsverantwortlichen zuletzt wiederholt.

US-Amerikaner bekennen sich zu Engagement in Saalfelden

Als ein Zeichen in diese Richtung soll auch ein Bekenntnis aus den USA verstanden werden. "Das Projekt liegt uns sehr am Herzen. Daher wollen wir gemeinsam den Weg korrigieren und wieder in eine positive Richtung bringen. Wir haben vollstes Vertrauen in den Vorstand des FC Pinzgau Saalfelden, in das gesamte Trainerteam, die Spieler und jene Leute, die das Projekt voranbringen möchten", erklärt Trey Fitz-Gerald, der neben Steve Paris, Dave Crouch und Andy Williams dem von den "Fan owned Club"-Aktionären installierten "Board of Directors" angehört. "Wir werden unsere Anstrengungen verdoppeln und einen Neustart dieses einzigartigen Projektes in Angriff nehmen."

Aktionärsversammlung soll Aufgabenverteilung klären

Eine große Aktionärsversammlung zur künftigen Ausrichtung ist geplant. Dabei sollen die Aufgabenverteilung und die Verantwortlichkeiten klar definiert werden.

Während in den Nachtragsspielen Kuchl gegen Anif, St. Johann gegen den SAK und Grödig gegen Austria Salzburg sechs Konkurrenten am Dienstag im Einsatz sind, geht es für die Pinzgauer sportlich mit dem Heimspiel gegen Seekirchen erst am Samstag (17 Uhr) weiter.

