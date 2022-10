Regionalliga Salzburg: Verfolger rücken näher zusammen

Saalfelden nutzt Trainereffekt und wahrt in Grödig Chance auf Spitzenplatz. Seekirchen entführt Punkt aus Bischofshofen. St. Johann feiert Torjäger.

Saalfelden hat auch das zweite Spiel unter Interimscoach Markus Fürstaller gewonnen und sich damit im Rennen um eines der beiden Westligatickets angenähert. Denn während die Pinzgauer am Freitag bei Schlusslicht Grödig einen knappen 2:1-Erfolg feierten, gab der Tabellenzweite Bischofshofen beim 2:2 gegen Verfolger Seekirchen erstmals in dieser Regionalligasaison zu Hause Punkte ab. "Über 90 Minuten wohl gerecht. Wer zwei so ärgerliche Gegentore kassiert, verdient den Sieg nicht", sagt BSK-Coach Andreas Fötschl, dessen Team zwei Punkte hinter der Austria (am Sonntag ...