Regionalliga Salzburg: Vier Clubs hatten in der letzten Runde Grund zum Feiern

In einem dramatischen Finale in der Regionalliga Salzburg sicherte sich Saalfelden das zweite Westliga-Ticket und St. Johann, Seekirchen und Kuchl zogen noch ins obere Play-off ein.

Am Samstag lagen Freud und Leid in der Regionalliga eng beisammen. Letztendlich war der Jubel auf drei Fußballplätzen in Salzburg groß.



Doppelte Freude in Seekirchen

Mit dem neunten Sieg im zehnten Spiel unter Trainer Markus Fürstaller schaffte Saalfelden am Sonntag den Sprung ins überregionale Play-off mit Tirol und Vorarlberg. "Eigentlich unglaublich. Ich habe die Mannschaft auf Platz fünf übernommen und jetzt haben wir auf Rang zwei abgeschlossen", freut sich Erfolgstrainer Markus Fürstaller, der sich noch nicht sicher ist, ob er über den Sommer hinaus auf der Betreuerbank bleiben wird. "Jetzt freuen wir uns erst einmal auf die Duelle mit den Spitzenteams." Los geht es am kommenden Samstag mit dem Derby in Bischofshofen.

Trotz der 0:4-Heimpleite gegen Saalfelden konnte am Samstag auch Seekirchen jubeln. Die Elf von Trainer Mario Lapkalo holte in den bisherigen vier Frühjahrsspielen zwar nur einen Punkt, schaffte aber trotzdem den Sprung ins obere Play-off. "Mit solchen Leistungen werden wir im Play-off aber nicht viel gewinnen. Ich hoffe, die Mannschaft ist sich dessen bewusst", betont Lapkalo.



St. Johann mit Derbysieg oben

Nur eine Woche nach der bitteren 0:4-Niederlage gegen Golling zeigte sich St. Johann im Pongau-Derby gegen Meister Bischofshofen von seiner besten Seite. "Es war ein Wahnsinn. Meine Truppe war sensationell. Spielerisch sind wir sicher nicht der beste Club, aber die Leidenschaft ist überragend", jubelte Trainer Ernst Lottermoser nach dem 3:0-Sieg und schickte auch eine Kampfansage an die Konkurrenz: "In dieser Form sind wir nur sehr schwer zu schlagen. Wir wollen uns das Westliga-Ticket für die kommende Saison noch holen." Bereits seit vergangener Woche fix ist, dass Lottermoser auch in der kommenden Saison St. Johann betreuen wird.

Ganz anders ist die Stimmungslage in Bischofshofen. Der Meister verlor nicht nur das Derby, sondern auch Goalie Pawel Kapsa, der sich nach dem ersten Gegentor die Gelb-Rote Karte abholte. "Wir müssen uns gehörig steigern, sonst werden wir im überregionalen Play-off nicht viel gewinnen", betont BSK-Trainer Andreas Fötschl, dessen Mannschaft im Frühjahr erst einen Treffer erzielen konnte. Ab sofort nicht mehr dabei sein wird Milan Sreco: Der 39-Jährige bestritt am Samstag sein letztes Spiel und wurde nach rund einer Stunde von beiden Teams gebührend verabschiedet.



Später Elfmeter rettet Kuchl

Lang zittern musste am Samstag Kuchl: Nach einer frühen Knieverletzung von Routinier Robert Strobl riss der Faden im Spiel der Tennengauer und es dauerte bis zur 85. Minute, bis Kuchl der erlösende Treffer in Grödig gelang. Winterneuzugang Milos Savic schoss seine Mannschaft per Foulelfmeter ins obere Play-off. "Mein Team war sehr nervös und die Verletzung von Strobl war natürlich auch nicht optimal", betont Kuchls Trainer Thomas Hofer, der nun ohne Druck ins obere Play-off geht. "In der Favoritenrolle sind andere Vereine, wir haben aber natürlich noch alle Chancen auf die Westliga."