Der krasse Außenseiter feierte in Maxglan einen 3:2-Überraschungserfolg und holte somit di e ersten Punkte in der Regionalliga Salzburg.

Die Favoritenrolle in der Begegnung zwischen Aufsteiger Austria Salzburg und Wals-Grünau in der Regionalliga Salzburg war im Vorfeld der Partie klar verteilt. Die Maxglaner ließen in den ersten vier Runden nur beim spektakulären 3:3-Unentschieden in Anif Punkte liegen. Vor heimischer Kulisse musste die Mannschaft von Trainer Christian Schaider darüber hinaus noch kein einziges Gegentor hinnehmen. Im Gegensatz dazu wartet die junge Grünauer Mannschaft noch auf den ersten Punktgewinn in der Liga.

Verkehrte Welt in Maxglan

Entgegen aller Erwartungen waren es aber nicht die Hausherren, die vor gewohnt lautstarker Atmosphäre das Heft in die Hand nahmen, sondern der bis dato punktelose Gegner aus Grünau. Folgerichtig ging die Mannschaft von Trainer Franz Aigner mitte der ersten Halbzeit verdient in Führung. Nach einer schönen Kombination bediente Matthias Pichler Sturmpartner Marcel Bernhofer ideal. Der Lungauer ließ sich diese Chance nicht entgehen und sorgte mit seinem Treffer für den 1:0-Halbzeitstand.

Auch im zweiten Durchgang ließen Kapitän Thomas Pertl und Co. nicht nach. Obwohl der Druck der Austria mit zunehmender Spieldauer größer wurde, konnten die Gäste die Führung ausbauen. Nach einem Konter über Christian Schnöll erzielte Bernhofer seinen zweiten Treffer an diesem Abend und stellte auf 2:0. Die Austria gab allerdings nicht auf und kam innerhalb weniger Minuten durch einen direkt verwandelten Freistoß von Marinko Sorda und einem Treffer von Matthias Theiner zum 2:2-Ausgleich. "Da habe ich mich an das Spiel gegen den SAK erinnert gefühlt, als wir auch in zwei Minuten zwei Gegentore bekommen haben", erklärt Grünau-Trainer Franz Aigner, der am Ende doch noch über den Siegestreffer jubeln durfte. Der überragende Patrick Scheibenhofer erzielte das Tor zum 3:2-Endstand und sicherte Grünau somit die ersten Punkte in der neuen Saison. "Ein verdienter Sieg für meine Mannschaft", resümierte Aigner. "Für die Moral ist dieses Erfolgserlebnis sehr wichtig. Jetzt wollen wir den Schwung in die nächsten Wochen mitnehmen."