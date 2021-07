Aufsteigen schwierig, absteigen unmöglich: Die Fußball-Regionalliga Salzburg startet in eine spezielle Saison. Die Austria und der FC Pinzgau sind die Gejagten, wollen davon aber nichts wissen: Generell gilt: Es gibt viele Unbekannte.

Nach zwei Saisonen, die vorzeitig abgebrochen werden mussten, wird am Freitag die Meisterschaft im Fußball-Unterhaus endlich wieder angepfiffen. Die Regionalliga Salzburg ist in den Startlöchern. 18 Runden stehen bis Anfang November auf dem Programm. Welche zwei der zehn Vereine qualifizieren sich dabei für das überregionale Play-off? Wer traut sich und den anderen was zu? Die SN haben sich umgehört und einen Überblick verschafft, wenngleich die Rollenverteilung aufgrund der Coronapausen noch nie so schwierig war. Nur eins steht jetzt schon fest: ...