Über weite Strecken war am Samstag der SAK das gefährlichere Team, doch dank des Goldtors von Goalgetter Marco Hödl jubelte die Austria erstmals in Maxglan über drei Punkte gegen den Stadtrivalen - nach zwei Niederlagen in Serie ein wichtiger Erfolg im Kampf um den Einzug in die Westliga.

SN/krugfoto/Krug Daniel jun. Erneut Siegtorschütze im Stadtderby: Marco Hödl (links) erzielte am Samstag nach Vorarbeit von Andrej Lazarevic das Goldtor.

Die Austria hat auch das zweite Stadtderby in der Regionalliga Salzburg für sich entschieden. Im sechsten Anlauf konnten die Zuschauer - das Stadion in Maxglan war mit 850 Fans ausverkauft - erstmals einen Heimsieg gegen den SAK bejubeln. Die Violetten sind damit weiter Tabellenzweiter und nach den Niederlagen in Grödig und Bischofshofen wieder auf Kurs Richtung Westliga. "Ein ganz wichtiger Erfolg. Die Mannschaft hat gesehen, dass wir trotz Ausfällen gewinnen können", sagt Trainer Christian Schaider. Kurzfristige Ausfälle auf beiden Seiten Schon vor dem Duell am Samstagnachmittag hatten beide Teams Rückschläge zu verkraften: Auf Seiten der Austria sagte Innenverteidiger Marco Oberst aus muskulären Gründen ab, der SAK musste kurzfristig Offensivspieler Sebastian Hölzl ersetzen. "Wir haben uns wegen der Ausfälle erst in das Spiel hineinarbeiten müssen", erklärt Schaider. Sein Team überstand die erste Halbzeit nur mit Glück ohne Gegentreffer. Der SAK vergab einige hochkarätige Torchancen. "In Summe hatten wir vier Sitzer. Die hat man auswärts bei der Austria selten", schildert SAK-Coach Andreas Fötschl, der den gesperrten Roman Wallner als Cheftrainer vertrat. Austria steigerte sich erst nach der Pause In der zweiten Halbzeit fanden die Hausherren nach Umstellungen besser ins Spiel. Und Angreifer Marco Hödl erzielte wie im Hinspiel den Siegtreffer für die Violetten. Nach einem schnell abgespielten Freistoß verwertete Hödl die Hereingabe von Andrej Lazarevic zum 1:0 in der 58. Minute. Den Vorsprung brachten die Gastgeber dann recht souverän über die Zeit. "Aufgrund der zweiten Halbzeit verdient", erklärt Schaider. "Bitter, denn wir waren nur zehn Sekunden unachtsam. Die bessere Mannschaft hat verloren. Wir hätten uns mindestens einen Punkt verdient", ist Fötschl anderer Meinung. SAK fordert bereits am Dienstag das nächste Spitzenteam Lange Zeit bleibt den Nonntalern nicht, um die Derbyniederlage wegzustecken. Bereits am Dienstag wartet der Nachtrag gegen Tabellenführer Kuchl. Dann werden Wallner und Fötschl wohl auch auf Nikola Trkulja (Bundesheer) und sicher auf Matthias Öttl (gesperrt) verzichten müssen. "Es ist unverständlich, warum wir diese Spiele nicht im November nach der Saison anhängen können. Wir sind am Zahnfleisch unterwegs", sagt Fötschl.

