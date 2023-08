Regionalliga West: Austria fertigt den Landesmeister ab - Routinier lässt St. Johann jubeln

Die Siegesserie von Austria Salzburg in der Fußball-Westliga geht weiter. Auch Sorgenkind St. Johann hatte am Freitag Grund zum Jubeln.

In dieser Form wird Austria Salzburg in der Regionalliga West nur schwer zu stoppen sein. Die Elf von Trainer Christian Schaider fertigte am vierten Spieltag auch den regierenden Landesmeister Bischofshofen ab und führt damit weiterhin die Tabelle mit dem Punktemaximum an. "Eine herausragende Leistung. Meine Mannschaft hat alle Vorgaben perfekt umgesetzt und hochverdient gewonnen", freut sich Schaider, dessen Gegenüber Raphael Laghnej das Spiel ähnlich analysierte: "Der Gegner war uns körperlich überlegen und hat am Ende des Tages nicht unverdient gewonnen. Trotzdem haben wir es der Austria etwas zu leicht gemacht."

Kapitän vom Elferpunkt eiskalt

Der Westliga-Leader brauchte vor rund 1400 Zuschauern in Maxglan einen Elfmeter, um in Führung zu gehen. Nach einem Foul von Bogdan Kuksenko an Luka Sandmayr zeigte der gute Schiedsrichter Manuel Baumann auf den Punkt. Austria-Kapitän Matthias Theiner behielt, wie in der vergangenen Woche in Schwaz, die Nerven und stellte in der 34. Minute auf 1:0. Kurz nach der Pause konnte sein Innenverteidiger-Kollege Mathias Hausberger nachlegen: Der Niederösterreicher, dessen Familie auf der Tribüne mitfieberte, köpfelte nach einer Ecke von Neuzugang Aaron Volkert ein - 2:0 (54.).

Schaider tritt auf Euphoriebremse

Der Schlusspunkt war dem starken Yannic Fötschl vorbehalten. Der agile Stürmer behielt nach einem perfekten Lochpass von Alexander Schwaighofer alleine vor dem gegnerischen Tor die Nerven und stellte den 3:0-Endstand her (66.). Trainer Schaider bleibt trotz Siegesserie bescheiden: "In den nächsten Runden müssen wir beweisen, dass wir zu Recht ganz oben stehen. Die Mannschaft muss weiter gut arbeiten."

St. Johann holt ersten Dreier

Einen großen Schritt aus der Krise machte am Freitag St. Johann. Dank eines Treffers von Benjamin Ajibade (20.) feierten die Pongauer gegen Schwaz den ersten Saisonsieg. "Endlich. Wir haben die ganze Woche sehr hart gearbeitet und sind belohnt worden", betonte St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser nach dem wichtigen Heimsieg. "Ein Extralob für ihre überragende Leistung muss ich der Defensive und unserem Torhüter Dominik Waltl aussprechen."

Abgeschlossen wird die vierte Westliga-Runde aus Salzburger Sicht am Samstag. Saalfelden gasiert in Wolfurt und Grünau will in Hohenems überraschen.