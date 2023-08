Regionalliga West: Bischofshofen vor dem Derby nervös? Sprechverbot für Trainer Raphael Laghnej

St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser setzt im Duell mit dem Erzrivalen Bischofshofen auf die positive Serie und die Unterstützung der Fans.

Obwohl Bischofshofen dem Konkurrenten St. Johann zuletzt sportlich den Rang abgelaufen hat, ist die Bilanz des aktuellen Landesmeisters gegen den Erzrivalen klar negativ. Zu Hause konnten zuletzt neun Duelle in Serie nicht gewonnen werden, der bisher letzte Sieg gelang im März 2019 in der Fremde. "Uns liegen diese Derbys einfach. Für viele Spieler ist es ein besonderes Duell, weil sehr viele BSK-Vergangenheit haben", erklärt St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser. Am Freitag (19 Uhr) stehen sich die beiden Pongauer Rivalen in der fünften Westliga-Runde in Bischofshofen gegenüber. "Nach drei Niederlagen konnten wir zuletzt endlich den ersten Sieg holen und gehen mit Selbstvertrauen in die Partie", sagt Lottermoser, der auf keinen Spieler verzichten muss.

St. Johanns Trainer setzt auf die Fans

Die Fans sind für Lottermoser ein weiterer Grund für die Derbystärke: "Die Region drückt uns im Derby die Daumen. Viele Pongauer schätzen unseren Weg und unterstützen uns gegen Bischofshofen immer wieder lautstark. Darunter sind auch viele Bischofshofener."

Bischofshofens Verantwortliche auf Tauchstation

Während St. Johann gegen Schwaz (1:0) den ersten Saisonsieg bejubeln konnte, lief es beim BSK zuletzt nicht nach Wunsch. Nach zwei Startsiegen setzte es gegen Hohenems (1:3) und Austria Salzburg (0:3) zwei Niederlagen. Dass man in Bischofshofen nach den zuletzt schwachen Ergebnissen und Vorfällen im Umfeld nervös ist, beweist, dass weder Patrick Reiter, der sich selbst als größten Sponsor des Clubs bezeichnet und im Hintergrund die Fäden zieht, noch die sportliche Führung rund um Sportvorstand Mario Helmlinger und Trainer Raphael Laghnej mit den "Salzburger Nachrichten" sprechen wollen. "Danke für die faire Zusammenarbeit, aber auf Anweisung des Vereins darf ich mit Ihnen nicht mehr sprechen", sagte Laghnej am Donnerstag. Wohl der Grund: Kritische Berichterstattung in den vergangenen Monaten.