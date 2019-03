Meister Anif unterliegt Kufstein zum Frühjahrsstart mit 1:3. Grödig und Seekirchen feiern Auftaktsiege.

Der USK Anif musste sich zum Auftakt der Frühjahrssaison Tabellennachbar FC Kufstein mit 1:3 geschlagen geben. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Kufstein-Goalgetter Mohamadou Idrissou die Gäste in der 52. Spielminute in Führung. Keine 60 Sekunden später war es erneut Idrissou, der den Ball im Anifer Tor versenkte. In der 73. Spielminute stellte Kufstein-Kapitän Mathias Treichl per Elfmeter auf 0:3 aus Sicht der Salzburger Heimmannschaft. Marinko Sorda markierte in der Nachspielzeit den Ehrentreffer für die Anifer. Durch dieses Ergebnis überholen die Kufsteiner den amtierenden Meister aus Anif in der Tabelle und liegen nun auf Rang drei.

Grödig feiert Derbysieg in Grünau

Neo-Coach Miroslav Bojceski konnte sich in seinem ersten Pflichtspiel auf der Grödiger Trainerbank über einen 2:0-Derbysieg gegen Wals-Grünau freuen. Der Start der Partie verlief für die Grödiger allerdings nicht nach Wunsch. Bereits in der dritten Spielminute entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß für die Heimmannschaft. Den fälligen Elfmeter konnte Grödig-Goalie Kalman allerdings parieren. So brachte Kapitän Lukas Schubert den SV Grödig nach 26 Spielminuten in Führung. Mit diesem Ergebnis ging es in die Kabine. In der zweiten Halbzeit machte Luka Radulovic mit seinem Tor zum 2:0 den Derbysieg perfekt.

Seekirchen siegt gegen Schlusslicht

Ohne den zum SAK abgewanderten Benjamin Taferner startete der SV Seekirchen mit einem Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht Langenegg in die Frühjahrssaison. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erzielte Philipp Stadlmann in Minute 44 das wichtige 1:0 für die Flachgauer. In der zweiten Halbzeit sorgte Bernhard Biribauer mit seinem Tor nach 61 Spielminuten für das Endergebnis von 2:0.

Regionalliga-West, 18. Runde:

Anif - Kufstein 1:3 (0:0)

Wals-Grünau - Grödig 0:2 (0:1)

Seekirchen - Langenegg 2:0 (1:0)

Hohenems - Wörgl 0:4 (0:3)

Altach Ama. - Reichenau 1:0 (1:0)

Quelle: SN