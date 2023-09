Regionalliga West: Saalfelden ändert die Ausrichtung

In Zukunft sollen mehr Talente und Einheimische für die Pinzgauer auflaufen.

Sportlich läuft es in Saalfelden derzeit wie am Schnürchen: Die Pinzgauer siegten am Samstag in der Westliga gegen die Altach Amateure mit 1:0 und feierten damit den sechsten Sieg in Serie. "In der ersten Halbzeit haben wir unsere Chancen nicht genutzt, im zweiten Durchgang hatten wir dann das nötige Glück", analysiert Saalfelden-Trainer Johannes Schützinger. Den Goldtreffer erzielte in der 80. Minute Philipp Zehent-mayr: Der offensive Mittelfeldspieler ließ im Sechzehner mehrere Gegenspieler stehen und schoss zum 1:0 ein.

Hinter den Kulissen hat sich Saalfelden zu einer neuen Ausrichtung entschieden. "Wir wollen in Zukunft mit vielen eigenen Talenten und Einheimischen spielen. Dieses Ziel haben wir uns für die kommenden Jahre gesetzt", erklärt Schützinger, der seit Sommer nicht nur die Westliga-Truppe trainiert, sondern auch als Nachwuchsleiter tätig ist. Als einziger Salzburger Amateurclub hat Saalfelden seit Sommer eine Nachwuchsakademie, die am Wochenende das erste Mal in der noch jungen Saison doppelt punkten konnte. U18 und U16 holten gegen Horn jeweils ein Unentschieden. "Dieses Projekt gibt es erst seit ein paar Monaten und es wird sicher Zeit brauchen, aber wir sind auf dem richtigen Weg", sagt Schützinger.

Während in den vergangenen Jahren immer wieder Legionäre verpflichtet wurden, sollen in den kommenden Transferperioden vor allem Pinzgauer Kicker, die derzeit bei anderen Clubs unter Vertrag stehen, zurückgeholt werden. Namen wie Martin Hartl, David Drljic (beide Grödig) oder Harald Empl (SAK) könnten in den kommenden Monaten ein Thema werden. "Die Stimmung im und rund um den Verein ist sehr gut. Das merkt man auch bei den Heimspielen, unsere Vorstellungen werden gut angenommen", freut sich Schützinger.