Regionalliga West: Saalfelden ist nach "Weltreise" erster Verfolger von Austria Salzburg

Nach sechsstündiger Anreise steckten die Pinzgauer in Wolfurt auch einen Rückstand wett. Nach dem dritten Sieg in Serie sind sie neuer Tabellenzweiter, weil Grünau in Hohenems punktete.

BILD: SN/KRUGFOTO/KRUG DANIEL SEN. Kilian Schröcker schrammte vor der Pause knapp an einem Torraubfoul vorbei.

Nachdem Austria Salzburg am Freitag mit einem klaren Heimsieg im Spitzenspiel gegen Bischofshofen die Tabellenführung in der Regionalliga West gefestigt hatte, ist Saalfelden am Samstag nachgezogen. Die Pinzgauer sind nach dem 3:1-Erfolg in Wolfurt neuer Tabellenzweiter. "Das freut uns sehr. Gut, wenn Salzburger Mannschaften vorn sind", sagte Trainer Johannes Schützinger, ehe sein Team Vorarlberg wieder den Rücken kehrte. Mit drei Punkten im Gepäck lässt sich wohl auch eine mehrstündige Heimfahrt aushalten. "Ein gelungenes Wochenende." Ausdauer war auch bei der Anreise gefragt Viel Verkehr, enorme Hitze - das sind üblicherweise nicht die Zutaten einer erfolgreichen Auswärtsfahrt in der Westliga. Die Anreise hatte - inklusive Pausen - sechs Stunden gedauert. Auf dem kleinen, unebenen Spielfeld musste das Gastteam dann ebenfalls Ausdauer beweisen. Im ersten Durchgang ging es hin und her. Semir Gvozdjar traf für Saalfelden die Stange, Tamas Tandari und Joao Pedro vergaben weitere Chancen. Joker bringt die Wende - auch Grünau punktet Effektiver wurde man erst nach Wolfurts Führungstreffer nach einer Stunde durch Simon Mentin, der nach einer Standardsituation einnickte. "Ein Weckruf für uns", sagt Schützinger, der gleich danach den zuletzt gesperrten Marko Colic ins Spiel brachte. Mit seiner ersten Aktion gelang diesem kurz darauf die Wende. Nach einem Energieanfall auf dem Flügel traf er selbst zum 1:1. Keine zehn Minuten später stand es nach Treffern von Joao Pedro und Lukas Moosmann 3:1 für die Gäste. "Mit dem Ausgleich war der Gegner gebrochen", erklärt Schützinger. In der zweiten Samstagspartie mit Salzburger Beteiligung holte Grünau beim Titelaspiranten Hohenems nach früher Führung ein 1:1.