Regionalliga West: St. Johann bestraft Austria Salzburg spät

Joker Yasin Yurttas traf beim Auftakt der Regionalliga West in der Nachspielzeit zum 1:1. Zuvor hatten die Hausherren in Maxglan die Entscheidung verpasst. In der Regionalliga Salzburg gewann nur der SAK.

Auch nach der sensationellen Herbstsaison und dem souveränen Aufstieg in die Regionalliga West fühlt sich St. Johann in der Außenseiterrolle wohl. Die Pongauer ärgerten zum Auftakt der überregionalen Frühjahrsmeisterschaft die höher eingeschätzte Austria und entführten einen Punkt aus Maxglan. "Glücklich", gab Trainer Ernst Lottermoser nach dem 1:1 zu. Denn erst in der 92. Minute glich der eingewechselte Yasin Yurttas aus - die einzige wirkliche Torchance der Gäste. Der Abschluss von St. Johanns Youngster nach Benjamin Ajibades idealer Vorlage war zudem nicht unhaltbar.

Austria verpasste die Entscheidung

Bitter für die Violetten: Nach Marco Hödls frühem Elfmetertreffer nach Foul von Keeper Manuel Wallinger (7. Minute) ließen die Austrianer gute Chancen auf das 2:0 aus. "Die Austria hätte gewinnen müssen, hat aber den Sack nicht zugemacht", sagt Lottermoser, der mit seiner Mannschaft zufrieden war. "So schlecht haben wir nicht gespielt. Schön, mit einem guten Spiel zu starten." Im Parallelspiel setzte sich im Vorarlberger Duell Hohenems 5:0 gegen Admira Dornbirn durch. Bereits am Freitag hatte Schwaz Telfs 2:1 geschlagen.

SAK einziger Sieger in der Regionalliga Salzburg

In der Regionalliga Salzburg hat an diesem Spieltag nur der SAK einen Sieg gefeiert. Während Seekirchen und Kuchl beim 2:2 die Punkte teilten, gewannen die Nonntaler in Saalfelden 3:2. Nach einer torlosen ersten Halbzeit glich Tamas Tandari zwei Mal für die Pinzgauer aus. Doch nach Petrit Nikas zweiten Treffer hatten die Gastgeber keine Antwort mehr. Erfreulich aus Saalfeldner Sicht: Denis Kahrimanovic feierte nach seiner Knieverletzung und monatelanger Pause ein Comeback. Am Freitagabend hatte Grödig nach einem 0:2-Rückstand gegen Bischofshofen noch gepunktet, torlos trennten sich Grünau und Anif.