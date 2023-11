Regionalliga West: Verband muss endlich handeln

Dass die Regionalliga West in Vorarlberg auf Ablehnung stößt, ist schon seit Längerem bekannt. Vier der sechs Ländle-Clubs würden das Westliga-Abenteuer im kommenden Sommer sehr gerne wieder beenden. So wird sich die Regionalliga West wohl nicht halten können. Weil auch in der Regionalliga Mitte immer weniger Vereine mit dem Format glücklich sind, ist eine große Reform der dritten Spielklasse in Österreich dringend nötig. Der ÖFB weiß zwar seit Jahren, dass er dieses Thema angehen muss, von einem durchdachten Zukunftsszenario ist man in Wien aber noch weit entfernt. Der Verband muss aber schnell in die Gänge kommen, sonst könnten den höchsten Amateurligen bald die Vereine ausgehen.