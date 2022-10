Westliga im Visier: Austria-Trainer sieht Topspiel von oben

Christian Schaider ist für das Verfolgerduell gegen Seekirchen gesperrt und dadurch auf die Tribüne verbannt. Seine Mannschaft soll auch ohne ihn den nächsten Schritt Richtung Regionalliga West setzen.

Bischofshofen und Austria Salzburg steuern auf die Westliga zu. In den verbleibenden zwei Runden vor der Winterpause wollen sie ihre Verfolger nicht herankommen lassen. Während der Tabellenführer aus dem Pongau am Sonntag (14 Uhr) Aufsteiger Golling empfängt, bestreiten die Maxglaner das nicht minder heikle Heimspiel gegen die drittplatzierten Seekirchner. Die Flachgauer sind eher kein Lieblingsgegner der Austria, die in den vergangenen sieben Duellen nur fünf Punkte erobert hat. "Sie wissen, wie sie uns wehtun können, spielen einen aggressiven Pressing- und ...