Regionalligist Anif bejubelt späten Derbysieg in Grödig

Die Kletzl-Elf feierte am Donnerstag den ersten Frühjahrserfolg. Grödig verlor nicht nur das Derby, sondern drei weitere Spieler.

Erst am Donnerstagnachmittag war klar, dass das Regionalliga-Derby zwischen Grödig und Anif stattfinden wird. Der Ex-Bundesligist hatte zwar mehrere kranke Spieler zu beklagen, Coronafall konnten sie aber nur einen nachweisen. Erst bei fünf positiven Kickern hätte Grödig das Spiel verschieben können. "Ganz bitter. Insgesamt mussten wir auf zehn Spieler verzichten", erklärt Grödig-Trainer Thomas Schnöll, der bei der 1:2-Niederlage gegen Anif drei weitere Kicker verlor. Florian Schöberl flog bereits nach 24 Minuten vom Platz, Miodrag Pivas musste in der Pause gesundheitsbedingt w.o. geben und Hasan Acar wurde mit einer schweren Knöchelverletzung vom Krankenwagen abgeholt.

"Mir gehen die Spieler aus. Statt Acar musste ich in der Schlussphase unseren Ersatzgoalie aufs Feld schicken", sagt Schnöll. Auch das Spielglück fehlt den Grödigern derzeit: Anif ging in der 80. Minute durch Joker Valdrin Kadrija in Führung. In Unterzahl konnte die Schnöll-Elf aber überraschend zurückschlagen (92.). Zu einem Punktgewinn reichte es aber trotzdem nicht: Mit der letzten Aktion schoss Max Danner die Anifer nach einem langen Ball zum 2:1-Derbysieg. "Letztendlich ein verdienter Sieg, der uns Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben gibt", sagte Anif-Trainer Bernhard Kletzl nach dem ersten Frühjahrserfolg.

Überraschen konnte am Donnerstag Grünau: Das Schlusslicht wachte in Kuchl nach einem 0:2-Pausenrückstand auf. Christian Schnöll (48.) und Marcel Bernhofer (76.) sicherten den Walsern noch das 2:2. "Nach dem Ausgleich hatten wir sogar noch gute Chancen auf den Sieg. Mein Team hat große Moral gezeigt und sich mit einem Punkt belohnt", freute sich Grünau-Trainer Franz Aigner. Keine Sieger gab es auch bei den Duellen SAK gegen Seekirchen (1:1) und Bischofshofen gegen Saalfelden (1:1).