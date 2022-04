Regionalligist Anif sucht Kletzl-Nachfolger

Interimstrainer Michael Perlak soll noch diese Woche abgelöst werden.

Zwei Tage nach der Entlassung des Trainers Bernhard Kletzl konnte Anif am Samstag einen Heimsieg bejubeln. Unter Interimstrainer Michael Perlak - der Ex-Profi wechselte sich in der Schlussphase selbst ein - und Ex-Bundesliga-Kicker Harald Fesl gewannen die Flachgauer gegen den SAK mit 2:0. "Eine tolle Vorstellung. Bei einigen Spielern hat sich die Handbremse gelöst, wir hätten auch viel höher gewinnen können", erklärt Anifs Sportlicher Leiter Alfons Rehrl.

Trotz des Erfolgs ist das Trainerduo Perlak/Fesl keine Dauerlösung. Bereits in den kommenden Tagen soll ein neuer Coach präsentiert werden. "Wir führen Gespräche mit einigen Trainern und hoffen, dass wir bald einen neuen präsentieren können", betont Rehrl. Markus Huber, der aktuell in Bayern bei Kirchanschöring als Co-Trainer tätig ist und im Umfeld als Favorit gilt, ist für Rehrl in der Kampfmannschaft kein Thema. "Es kann sein, dass Huber zu uns kommt, aber für die U18." Weil auch Thomas Hofer Obmann Norbert Schnöll eine Absage erteilt hat, ist wohl Arsim Deliu, der nach seinem Rauswurf im Winter in Eugendorf ohne Verein ist, wohl der heißeste Kandidat. "Ein interessanter Trainer, es kann aber auch sein, dass wir mit unserer Entscheidung alle überraschen", sagt Rehrl.

Geht es nach der Anif-Führung dann wird im Rückspiel gegen den SAK am Samstag bereits ein neuer Trainer an der Seitenlinie stehen. Roman Wallner wird er wohl nicht heißen. Der Ex-Profi will dem SAK zumindest noch bis Sommer erhalten bleiben und am Dienstag im Landescup-Viertelfinale Bischofshofen aus dem Bewerb werfen. "Wir haben gegen Anif nicht gut gespielt, werden aber am Dienstag sicher anders auftreten." Das Landescup-Halbfinale ebenfalls im Visier haben Grünau (Dienstag beim ASV), Kuchl (Mittwoch gegen Saalfelden) und Hallwang (Dienstag in Henndorf).