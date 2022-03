Regionalligist Bischofshofen testet zwei Ukrainer

Duo reiste direkt vom Trainingslager in der Türkei in den Pongau.

Während in der Heimat der Krieg ausbrach, weilte ein ukrainischer Fußball-Zweitligist gerade auf Trainingslager in der Türkei. Ein Großteil der Mannschaft soll noch immer in der Türkei festsitzen, einige Spieler versuchen bei anderen Teams in Europa unterzukommen - auch in Salzburg.

Grundsätzlich sind Wechsel von ukrainischen und russischen Kickern dank einer FIFA-Sondergenehmigung außerhalb der Transferzeit möglich. Trotz der Sonderregel hat Deutschland Transfers aber schon einen Riegel vorgeschoben, der ÖFB will bald entscheiden.

Bereits seit vergangener Woche ...