Regionalligist Grünau setzt Erfolgslauf gegen Bischofshofen fort - Austria Salzburg zieht nach

Im Duell der Seriensieger setzte sich Überraschungsteam Grünau gegen den Spitzenreiter knapp durch. Verfolger Austria Salzburg nutzte den Umfaller der Pongauer mit einem Sieg in Kuchl. Auch Golling jubelte.

Das Rennen um die Spitzenplätze in der Regionalliga Salzburg bleibt spannend. Nachdem am Freitag Seekirchen mit einem souveränen Heimsieg den Druck auf die beiden Topteams Bischofshofen und Austria Salzburg erhöht hatte, punkteten am Samstag nur die zweitplatzierten Maxglaner. Mit einem 2:0-Erfolg in Kuchl schloss die Austria in der Tabelle zu den Pongauern auf. Diese verloren nach achten Siegen in Serie gegen Grünau, das Überraschungsteam der vergangenen Runden.

Schnöll schießt Grünau zu nächstem Sieg

In Grünau trafen zwei Seriensieger aufeinander. Ein Spitzenspiel war aber nicht zu sehen. Zu sehr hielten sich die Kicker mit Reklamationen auf. Während Grünau kämpferisch überzeugte, enttäuschte Bischofshofen in einem Duell, das wohl als torloses Remis der schlechteren Sorte analysiert worden wäre, hätte der von beiden Seiten kritisierte Schiedsrichter Johannes Dusch nach einer Stunde nicht auf Strafstoß für die Hausherren entschieden. Said Daniel Llambay war gegen Patrick Scheibenhofer zu spät gekommen. Der Spielleiter sah das Foul im Strafraum, Bischofshofen sah es außerhalb. Grünau-Kapitän Christian Schnöll verwertete eiskalt.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Christian Schnöll verlud Pawel Kapsa.

Bischofshofen nutzt auch Überzahl nicht

Schiedsrichter Dusch stand auch kurz darauf im Mittelpunkt, als er Grünau-Abwehrchef Philip Kanzler für ein Dutzendfoul die rote Karte zeigte. Doch die Elf von Cheftrainer Bernhard Kletzl war in Unterzahl nur zwei Mal in Bedrängnis zu bringen. In der 72. Minute rettete Tormann Alexander Strobl bei einer Dreifachchance der Gäste durch Llambay und Konstantinos Chatzipirpiridis großartig. Und in der Nachspielzeit landete ein abgefälschter Schuss von Nazar Verbnyy neben dem Tor. Damit jubelte Grünau über den vierten Sieg in Serie. Von 24 möglichen Punkten holte der neue Tabellenvierte zuletzt stolze 21 Zähler.

Grünau bleibt auf dem Weg nach oben

"Mit so einem Sieg sind wir gleich noch einmal motivierter", sagte Chefcoach Kletzl nach dem Spiel, in dem sein Team kaum Abschlüsse des Tabellenführer zugelassen und durch Moussa Dembele auch vor der Pause die beiden besten Chancen vorgefunden hatte. "Wir haben verdient gewonnen und eine Mega-Partie gezeigt. Eine hervorragende Leistung von allen Spielern ab der ersten Minute - nicht nur kämpferisch und läuferisch, sondern auch spielerisch." Unzufrieden war indes BSK-Coach Andreas Fötschl. "Wir haben mit zu wenig Tempo gespielt und waren zu ausrechenbar", sagt er.

SN/krugfoto/Krug Daniel jun. Austria-Stürmer Johannes Zottl jubelte auch gegen Kuchl.

Austria Salzburg bezwingt Kuchl

Weiter auf Kurs Richtung Westliga bleibt Austria Salzburg. Die Elf von Christian Schaider setzte sich am Samstag in Kuchl 2:0 durch. Johannes Zottl schloss kurz vor der Pause einen Konter zur Führung ab. Die Entscheidung glückte Marco Hödl kurz vor Spielende. "Wichtige und verdiente drei Punkte, wobei es in Kuchl wie immer schwierig war", sagt Austria-Coach Christian Schaider. "Wir haben gut begonnen, uns dann aber zurückdrängen lassen", sagt indes Kuchls Trainer Philip Buck, dessen Team auch gegen die Austria Durchschlagskraft vermissen ließ. "Der letzte Pass bleibt unser Thema. Wir haben viele Stangler, kommen aber nicht zum Abschluss. Und daher sind wir auch nicht zwingend."

Golling setzt sich in Anif durch

Jubeln konnte indes Aufsteiger Golling. Die Tennengauer setzten sich am Samstag in Anif dank eines Treffers von Torjäger Lukas Brückler mit 1:0 durch. Das Team von Chefcoach Christoph Lessacher setzt sich damit weiter vom Tabellenende ab. Letzter bleibt Grödig, das in St. Johann am Freitag 0:2 verloren hatte. Keinen Punktezuwachs gab es auch für Hallein in Seekirchen. "Der Gegner hat verdient gewonnen. Aber die zwei schweren Fehler vor dem ersten und dem dritten Gegentor tun weh", sagte Trainer Eidke Wintersteller nach der 1:3-Niederlage. Mit einem 1:1-Unentschieden gegen den SAK musste sich zudem Saalfelden begnügen.