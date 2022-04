Regionalligist Seekirchen bejubelt Elferkiller

Tormann Nico Tezzele sicherte Seekirchen den nächsten Sieg.

Auch Saalfelden konnte am Samstag den Erfolgslauf von Seekirchen nicht stoppen. Die Pinzgauer mussten sich in einem spannenden Spiel knapp mit 1:2 geschlagen geben. "Letztendlich war es ein glücklicher Sieg. Wir hatten den Gegner zwar über weite Strecken unter Kontrolle, aber zum Schluss muss Saalfelden den Ausgleich machen", betont Seekirchens Trainer Mario Lapkalo, der nach dem knappen Erfolg genau wusste, bei wem er sich bedanken muss. Tormann Nico Tezzele parierte in der Nachspielzeit einen Elfmeter von Saalfelden-Torjäger Tamás Tandari und führte den Tabellenführer damit zum dritten Sieg im dritten Frühjahrsspiel.

In den 90 Minuten hatten die Pinzgauer zwar mehr vom Spiel, Seekirchen war in der Defensive aber nur selten verwundbar und in der Offensive eiskalt. In der 22. Minute brachte Aaron Volkert die Gäste per Handelfer in Führung. Noch vor der Pause konnte Saalfeldens Winterneuzugang Godswill Vadze zwar ausgleichen (35.). Fabian Büchele schoss Seekirchen in der 70. Minute nach einer Ecke aber neuerlich in Führung.

Dass Lapkalo und seine Mannschaft nach dem dritten Erfolg in Euphorie verfallen, braucht niemand zu befürchten. "Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich die Dinge sehr nüchtern einschätzen kann. Im Fußball kann es schnell in die andere Richtung gehen. Trotzdem ist es natürlich schön, wenn man die Tabelle anführt", erklärt Lapkalo, der von der Kulisse im Pinzgau enttäuscht war: "Früher ist man nach Saalfelden gefahren und hat gewusst, dass was los sein wird und 500 Zuschauer für eine gute Atmosphäre sorgen. Davon ist derzeit leider nichts mehr zu sehen."