Regionalligisten Austria Salzburg und Saalfelden behalten weiße Weste

Im Duell der beiden besten Regionalligisten der Vorsaison erzielte Marinko Sorda in St. Johann den Goldtreffer für die Violetten. Aufsteiger Golling wurde von Saalfelden überrumpelt.

Austria Salzburg und Saalfelden haben sich auch in der zweiten Runde der neuen Saison in der Regionalliga Salzburg durchgesetzt - und erneut kein Gegentor kassiert. Während die Pinzgauer gegen den Liganeuling Golling nach einem energischen Start klar mit 4:0 gewannen, reichte den Austrianern wie beim Auftakt gegen Kuchl auch in St. Johann ein Treffer.

Sorda trifft für die Austria - Zwei Ausschlüsse für St. Johann

Ehe Marinko Sorda in der 70. Minute auf 1:0 für die Gäste stellte, hatte das Team von Trainer Christian Schaider ohne Manuel Kalman, Florian Wiedl (beide verletzt) und Marco Hödl (nach Verlobung auf Urlaub) aber hart zu kämpfen. "Wir haben uns anfangs schwergetan, denn St. Johann hat anders gespielt als erwartet", sagt der Austria-Coach, dessen Elf erst im Laufe der ersten Halbzeit mehr Zugriff bekam. "Nach einer Umstellung in der Pause waren wir dann gefährlicher und besser. In Summe war der Sieg verdient." Bitter für St. Johann: Kurz nach dem Gegentreffer wurden Manuel Waltl und Florian Ellmer ausgeschlossen.

Lehrreiches Spiel für Golling in Saalfelden

Saalfelden hat bei der Heimpremiere unter Chefcoach Alexander Schriebl früh die Weichen auf Sieg gestellt. Nachdem sich Torhüter Kilian Schröcker bei einem Abschluss von Gollings Angreifer Lukas Brückler ausgezeichnet hatte, zogen die Pinzgauer noch in der ersten Viertelstunde auf 3:0 davon. Semir Gvozdjar schlenzte den Ball zum 1:0 ins lange Eck. Tamas Tandari erhöhte nach einem Eckball und per Strafstoß. "Sehr lehrreich. Saalfelden hat sehr geradlinig und einfach gespielt und uns die Schneid abgekauft Wir haben uns erst nach einer halben Stunde hineingekämpft und dann passabel gespielt", sagt Gollings Trainer Christoph Lessacher, dessen Team gute Chancen ausließ. Auf der anderen Seite fixierte Arnold Benedek nach einem Standard den Endstand. "Wir haben Golling auf dem falschen Fuß erwischt, hätten aber bestimmt noch die eine oder andere Sache besser machen können. Wichtig ist vor allem, dass wir heute zu null gespielt haben", sagt Saalfeldens zufriedener Trainer Alexander Schriebl.