Regionalligisten Bischofshofen und Saalfelden feiern Auftaktsiege

Überraschungen sind am Freitagabend sowohl im Landescup als auch in der Regionalliga Salzburg ausgeblieben. Neben Saalfelden, das beim SAK 1:0 gewann, feierte auch Bischofshofen einen Favoritensieg. Die Pongauer schlugen Grünau zu Hause auch dank eines Doppelpacks von Neo-Stürmer Viktor Drocic 4:1. "Grünau war aber schwierig zu bespielen und in der ersten Halbzeit besser. Nach einer Systemumstellung haben wir aber nichts mehr zugelassen", sagt BSK-Trainer Andreas Fötschl, der in der Pause den griechischen Neuzugang Konstantinos Chatzipirpiridis einwechselte. Dessen Spielberechtigung war erst wenige Stunden vor dem Anpfiff eingetrudelt. "Er hat vormittags noch über zwei Stunden sehr intensiv trainiert, dann stark gespielt."

In Nonntal entschied indes Saalfeldens Kapitän Tamas Tandari das Spiel nach einer Stunde mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze. "Wir hatten die Partie klar im Griff und sind sehr zufrieden", sagte Trainer Alexander Schriebl nach seinem Ligadebüt für die Pinzgauer. SAK-Coach Roman Wallner trauerte einem Punkt nach. "Wir haben mit einer jungen Mannschaft brav dagegengehalten. Eine Kleinigkeit hat entschieden."