Regionalligisten Grünau und St. Johann machen Trainer stolz

Während Seekirchen in Kuchl die Tabellenführung übernimmt, bejubeln Bernhard Kletzl und Ernst Lottermoser prestigeträchtige Heimsiege.

In Anif war Bernhard Kletzl nicht glücklich geworden. Beim ersten Duell gegen seinen Ex-Club hat er mit seinen Grünauern nun den dritten Sieg in Serie in der Regionalliga Salzburg gefeiert. Dabei verwandelten Petrit Nika und Co. am Freitagabend einen Pausenrückstand noch in einen 4:1-Heimerfolg. "Die beste Halbzeit dieser Saison. Wir haben das gezeigt, was wir auch trainieren", sagt Kletzl, dessen Team trotz Ausfällen überzeugte. "Die Mannschaft ist total stabil und glaubt immer an sich."

Auch St. Johann hat am Freitag ersatzgeschwächt aufgezeigt. Die Pongauer rangen Saalfelden zu Hause mit 2:1 nieder. Nachdem in der ersten Halbzeit beide Teams Standardsituationen genutzt hatten, drängten die favorisierten Pinzgauer auf den Siegtreffer. Doch dieser glückte St. Johanns Sandro Djuric, der ein Zuspiel von Benjamin Ajibade via beide Innenstangen verwertete. "Da hatten wir endlich das Glück, das lange gefehlt hat", sagt Trainer Ernst Lottermoser. Sein Team rettete den knappen Vorsprung in einer Abwehrschlacht über die Zeit. "Da fällt nach schwierigen Wochen eine große Last ab. Was die Mannschaft heute geleistet hat, macht mich extrem stolz."

Vorerst neuer Tabellenführer ist Seekirchen. Ehe Austria Salzburg am Samstag im Stadtderby gegen den SAK wieder vorbeiziehen kann, setzten sich die Flachgauer in Kuchl - auch dank drei Treffern in der Schlussphase - mit 4:0 durch. "Das Spiel war lange spannend", erklärt Seekirchens Trainer Mario Lapkalo, der trotz Erfolgslauf bescheiden bleibt. "Platz eins ist eine erfreuliche Momentaufnahme, aber die Saison ist noch lang." Besonders bitter für Kuchl: Tormann Tommy Plainer musste mit einer Platzwunde und Verdacht auf Gehirnerschütterung vom Feld - und später ins Krankenhaus.