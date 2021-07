Regionalligisten hoffen auf einen Traumtag im ÖFB-Cup

Grödig, Seekirchen und St. Johann wollen in der ersten Runde des ÖFB-Cups gegen Proficlubs für Sensationen sorgen.

Seit Mitte Oktober haben die Salzburger Fußball-Regionalligisten kein Pflichtspiel in den Beinen. Trotzdem spekulieren drei der vier Salzburger Amateurvertreter beim Comeback im ÖFB-Cup gegen die Favoriten aus dem Profibereich mit Überraschungen.



Grödig: Mit der SV Ried zog der ehemalige Bundesligist das attraktivste, aber auch schwerste Los. "Ein starker Gegner, der natürlich klarer Favorit ist. Wir haben die Rieder beobachtet und kennen ihre Stärken", betont Grödig-Trainer Heimo Pfeifenberger, der am Freitag (19.30 Uhr) auf viele Stammspieler verzichten muss. Neben den Langzeitverletzten Robert Völkl und Mamadou Diallo fehlen auch Julian Kanzler, Markus Wienerroither und Eyüp Erdogan. "Sicher nicht ideal, aber wir werden eine Mannschaft aufs Feld schicken, die alles geben wird und sich auf dieses Highlight schon freut", sagt Pfeifenberger.



Seekirchen: Die Wallerseer sorgten in der vergangenen Saison mit einem 1:0-Sieg gegen den GAK für eine Cupsensation und wollen ein Jahr später mit dem FAC den nächsten Zweitligisten aus dem Bewerb werfen. "Wir werden aggressiv und ohne Angst spielen. Wenn alles optimal läuft, dann ist etwas möglich", spekuliert Seekirchen-Trainer Mario Lapkalo am Freitag (19) wieder mit einer Überraschung.



St. Johann: Erst am Samstag (18) gastiert der Zweitligist Dornbirn im Pongau. "Eigentlich spricht alles für den Gegner, aber wir wollen ihnen das Leben so lange wie möglich schwer machen", sagt St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser, der die Vorarlberger mit einigen "Tricks" überraschen will. "Die sind aber nicht für die Öffentlichkeit bestimmt."



Kuchl: Wegen eines Coronafalls bei den Tennengauern wurde das Cupspiel gegen BW Linz auf 28. Juli verschoben. Auch der für 23. Juli geplante Regionalliga-Auftakt gegen Bischofshofen fällt ins Wasser und soll im September nachgetragen werden.