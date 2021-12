Sebastian Aufhauser ist nicht in die Fußstapfen seines Vaters René getreten. Statt auf dem Fußballplatz ist er auf dem Handballfeld zu Hause, wo er zum Goalgetter des UHC avancierte.

Das Ziel, das dritte Spiel in Folge ungeschlagen zu bleiben, hat der UHC knapp verfehlt. Am Samstag zeigten die Salzburger Handballer zwar ihre laut Trainer Daniel Röse "beste Saisonleistung", dennoch mussten sie sich beim Tabellenzweiten der HLA Challenge Nord/West (2. Liga), Traun, mit 23:24 (10:12) geschlagen geben.

Bester Torschütze des UHC war einmal mehr Sebastian Aufhauser, der sein Torkonto mit acht weiteren Treffern auf 82 erhöhte und damit sogar auf Rang zwei der Goalgetterliste der Liga vorstoßen konnte. "Wir haben sehr gut gekämpft, aber leider hat es am Ende um ein Tor nicht gereicht. So ist es halt im Handball", erklärt der 21-Jährige. "Aber die Entwicklung im Team ist wirklich gut. Wir haben die meisten Schwierigkeiten in unserem Spiel wie Unkonzentriertheit und individuelle Fehler größtenteils beseitigt und jetzt mehr Ruhe und Struktur in unserem Spiel."

Dass die Salzburger dennoch in ihrer ersten Saison am Tabellenende ihrer Zweitliga-Gruppe stehen, schmerzt ihn. "Da gehören wir sicher nicht hin. Aber wir haben halt eine Zeit benötigt, um uns an die neue Liga zu gewöhnen", betont Aufhauser.

So wird etwa in Österreich (anders als zuvor in Bayern) Harz genutzt, um den Ball besser halten zu können. "Das war natürlich eine Umstellung für uns im Team. Aber für mich wird richtiger Handball mit Harz gespielt", sagt Aufhauser. Der bessere Griff hilft ihm auch beim Siebenmeterschießen, wo er als Hauptschütze der Salzburger mit einer Quote von über 90 Prozent (30 von 33 hat er verwandelt) sogar die Liga anführt. "Irgendwer muss sie halt schießen. Natürlich ist es cool, das Vertrauen geschenkt zu bekommen. Aber für mich steht die Mannschaftsleistung immer im Vordergrund", versichert der Goalgetter. Ein großes Geheimrezept oder umfangreiches Variantenrepertoire hat er dabei nicht. "Ich bin da eher simpel strukturiert, schaue, was der Torhüter macht, und versuche darauf zu reagieren. Am wichtigsten sind Sicherheit, Ruhe und Selbstvertrauen", verrät Aufhauser.

Dass er beim Handball landen wird, war nicht unbedingt vorgezeichnet, ist doch Vater René eine Salzburger Fußballlegende mit langer Erfolgsgeschichte. "Ihm war aber immer wichtig, dass wir so viele Sportarten wie möglich ausprobieren. Er selbst ist auch fast überall wirklich stark", erzählt der Junior. Die Lust am Handball wurde bei ihm in der Schule geweckt. In der Handballer-Schmiede Borromäum lernte er den Sport bei Christoph Mayer kennen, der ihn dann an den Nachwuchsverein SHV verwies.

"Bis zur U16 habe ich auch noch Fußball gespielt, zuletzt in Anif. Dann habe ich mich aber ganz dem Handball verschrieben", berichtet Aufhauser. Nach der Matura stieg er in die erste Mannschaft des UHC auf, in der er sich einfach wohlfühlt. "Wir haben hier eine enorm coole Truppe, in der jeder jedem hilft. Dieser Teamspirit macht uns auch aus. Dass ich Topscorer bin, ist für mich nur die Kirsche auf der Torte." Dem Vater gefällt es. Er fiebert bei fast jedem Heimspiel auf der Tribüne mit.