Rehman scheitert in Washington im Viertelfinale

Salzburger brennt schon auf Revanche an Edwin Clain in Kanada.

Auf der ersten Station seiner kurzen Nordamerikatour stand Aqeel Rehman nur zwei Mal auf dem Court. Nach einem souveränen Auftaktsieg musste sich der Salzburger Squasher im Viertelfinale des PSA-Weltranglistenturniers in Washington (USA) dem Franzosen Edwin Clain in vier Sätzen beugen.

Sieg in 23 Minuten

Nachdem er als Nummer fünf des Turniers in Runde eins ein Freilos gehabt hatte, startete Rehman stark ins Turnier. Nur 23 Minuten benötigte er, um den Pakistaner Muhammad Farhan Hashm mit 11:8, 11:3, 11:7 vom Platz zu fegen. Im Viertelfinale wartete mit Clain allerdings ein größeres Kaliber. Gegen den Franzosen hatte Rehman erst im April in Paris in fünf Sätzen verloren. Diesmal glückte dem Salzburger der bessere Start. Satz eins gewann er mit 11:8. Den zweiten hielt er lange offen, bei 9:9 punktete aber Clain doppelt.

Rehman war zu ungeduldig

"Der dritte Satz war leider von Beginn an verkorkst. Ich wollte zu einfache Punkte erzielen und fand dadurch keinen richtigen Rhythmus. Durch diese Ungeduld unterliefen mir einige Fehler. Es war meine schwächste Phase im gesamten Spiel. Dazu kamen ein paar glückliche Rahmentreffer meines Gegners und enge Schiedsrichterentscheidungen, aus meiner Sicht, zu meinen Ungunsten, erinnert sich Rehman an das folgende 7:11. Im Schlusssatz lag der Salzburger bereits mit 3:8 zurück und startete eine starke Aufholjagd. Den ersten Matchball konnte er noch abwehren, schließlich setzte sich aber der Weltranglisten-90. aus Frankreich mit 11:8 durch.

Motiviert nach Kanada

"Rückblickend bin ich schon enttäuscht, da ich das Gefühl habe, mich aufgrund meiner vielen Eigenfehler um ein besseres Ergebnis, womöglich sogar um einen Sieg, gebracht zu haben. Andererseits, wenn ich überlege, dass ich trotz der fehleranfälligen Leistung das Match so offen hielt, zeigt dies, dass es kein so schlechtes Spiel war und ich weiterhin viel Potenzial habe, um in dieser Liga mitzuspielen. Dies stimmt mich positiv und motiviert mich für meinen nächsten PSA-Einsatz nächste Woche in London, Kanada", erzählt Rehman, der dort zum Auftakt gleich wieder auf Edwin Clain trifft und auf Revanche brennt.