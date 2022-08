Rehman verliert "vorgezogenes Finale"

Salzburger Squash-Staatsmeister scheidet in Lille früher als erwartet aus.

Der Salzburger Aqeel Rehman ist beim Squash-Weltranglistenturnier in Lille (Frankreich) im Viertelfinale ausgeschieden. Der Rekordstaatsmeister, der als 123. der Weltrangliste als Nummer zwei gesetzt war, unterlag nach seinem Auftaktsieg in Frankreich dem Kolumbianer Andres Herrera (WRL 149, Nummer fünf des Turniers) in fünf hart umkämpften Sätzen 5:11, 11:9, 9:11, 11:5, 4:11.

Rehman kann Aus der Nummer eins nicht nutzen

"Das Aus kam früher als erwartet, aber mein Gegner hat eine hervorragende und fast fehlerfreie Leistung gezeigt", sagt Rehman. Da auch der topgesetzte Japaner Ryōsei Kobayashi scheiterte, wäre der Salzburger bei einem Weiterkommen Favorit auf den Titel gewesen. "Womöglich war das also sogar das vorgezogene Finale."



Europacup ist erster Saisonhöhepunkt

Im September wartet das erste Saisonhighlight. Zum ersten Mal in seiner Karriere wird Rehman mit seinem Team Matmaker OÖ im Europacup - quasi in der Champions League im Squashsport - antreten. Dieser findet von 14. bis 17. September in Riccione (Italien) statt.